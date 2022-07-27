«Адмирал» подписал чеха Червени и закрыл пятую легионерскую позицию

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил однолетний контракт с чешским нападающим Рудольфом Червени, сообщает официальный сайт КХЛ. Таким образом, дальневосточники закрыли пятую легионерскую вакансию в составе.

Червени ранее играл в КХЛ за «Слован» и рижское «Динамо». В минувшем сезоне в составе рижан он провёл 32 встречи, забросил семь шайб и сделал пять голевых передач. Всего на его счету в КХЛ 89 игр и 35 (18+17) очков при суммарном показателе полезности «-20». Сезон-2021/2022 форвард завершал в финском «Кярпяте», за который успел сыграть только в одном матче.

Напомним, ранее «Адмирал» объявил о подписании контрактов с чехом Либором Шулаком, канадцем Колби Уильямсом, латвийцем Николаем Елисеевым и словаком Михалом Криштофом.