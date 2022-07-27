Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В отеле, где живёт «Северсталь» на сборах, сработала пожарная сигнализация

В отеле, где живёт «Северсталь» на сборах, сработала пожарная сигнализация
Комментарии

В одном из минских отелей, где проживает команда «Северсталь» во время тренировочных сборов, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось впоследствии, это было связано с техническим сбоем оборудования.

«В минском отеле, где расположилась наша команда, сработала пожарная сигнализация. Инцидент произошёл в 15:00 мск. По громкоговорителю было объявлено, что всем гостям отеля необходимо эвакуироваться.

Позже администрация отеля объяснила, что причина – технический сбой оборудования, который мог быть спровоцирован дождём. В данный момент ситуация исправлена. Хоккеисты готовятся к тренировке», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Северстали».

Напомним, «Северсталь» готовится к сезону в Минске. 31 июля команда Андрея Разина проведёт первый контрольный матч предсезонки с местным «Динамо».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022