В отеле, где живёт «Северсталь» на сборах, сработала пожарная сигнализация

В одном из минских отелей, где проживает команда «Северсталь» во время тренировочных сборов, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось впоследствии, это было связано с техническим сбоем оборудования.
«В минском отеле, где расположилась наша команда, сработала пожарная сигнализация. Инцидент произошёл в 15:00 мск. По громкоговорителю было объявлено, что всем гостям отеля необходимо эвакуироваться.
Позже администрация отеля объяснила, что причина – технический сбой оборудования, который мог быть спровоцирован дождём. В данный момент ситуация исправлена. Хоккеисты готовятся к тренировке», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Северстали».
Напомним, «Северсталь» готовится к сезону в Минске. 31 июля команда Андрея Разина проведёт первый контрольный матч предсезонки с местным «Динамо».
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