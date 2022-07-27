«Авангард» сломил сопротивление «Омских Крыльев» в первом матче межсезонья

«Авангард» сыграл с «Омскими Крыльями» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Авангард» в Омске, завершилось победой клуба Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2.

На первой же минуте Михаил Гуляев с передачи Максима Казакова вывел «Омские Крылья» вперёд. На 27-й минуте Владимир Брюквин, реализовав численное большинство с передачи Сергея Толчинского, сравнял счёт. На 31-й минуте Владислав Джиошвили вновь вывел вперёд номинальных гостей, однако через 19 секунд Арсений Грицюк во второй раз восстановил равенство в счёте — 2:2. На 37-й минуте Владимир Ткачёв после паса Тимофея Давыдова в третий раз поразил ворота «Омских Крыльев», на что фарм-клуб «Авангарда» не смог ответить.

Отметим, что этот матч стал первым в межсезонье.