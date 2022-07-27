«Авангард» сломил сопротивление «Омских Крыльев» в первом матче межсезонья
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«Авангард» сыграл с «Омскими Крыльями» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Авангард» в Омске, завершилось победой клуба Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 июля 2022, среда. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Омские Крылья
Омск
0:1 Гуляев (Казаков) – 00:31 (5x5) 1:1 Брюквин (Толчинский) – 26:57 (5x4) 1:2 Джиошвили (Фигурин, Савченко) – 30:45 (5x5) 2:2 Грицюк – 31:04 (5x5) 3:2 Ткачёв (Давыдов) – 36:24 (5x5)
На первой же минуте Михаил Гуляев с передачи Максима Казакова вывел «Омские Крылья» вперёд. На 27-й минуте Владимир Брюквин, реализовав численное большинство с передачи Сергея Толчинского, сравнял счёт. На 31-й минуте Владислав Джиошвили вновь вывел вперёд номинальных гостей, однако через 19 секунд Арсений Грицюк во второй раз восстановил равенство в счёте — 2:2. На 37-й минуте Владимир Ткачёв после паса Тимофея Давыдова в третий раз поразил ворота «Омских Крыльев», на что фарм-клуб «Авангарда» не смог ответить.
Отметим, что этот матч стал первым в межсезонье.
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