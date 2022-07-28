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Новичок «Витязя» Галузин стал капитаном команды в контрольном матче с «Адмиралом»

Новичок «Витязя» Галузин стал капитаном команды в контрольном матче с «Адмиралом»
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Сегодня, 28 июля, в Минске на «Минск-Арене» состоится контрольный матч, в котором сыграют подольский «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Витязь»:

Дорожко, (Сапрыкин);
Головков – Стеклов, Авцин – Рассказов – Старков;
Лисов – Воронков, Барабанов – Галузин – Аркалов;
Васильев К. – Бородкин, Буцаев – Зинченко – Ежов;
Сараев – Бусыгин, Урулин – Кондырев – Ануфриев.

Отметим, что капитаном команды в этом матче станет новичок Владимир Галузин. Хоккеист присоединился к команде в текущее межсезонье.

«Адмирал»:

Хомченко (Лазушин);
Лисовец – Хамидуллин, Гребенщиков – Грачёв – Зырянов;
Валиев – Ибатуллин, Чезганов – Берлёв – Беляев;
Рыков – Паливко, Железнов – Хлопотов – Иванов;
Патрикеев – Лукин, Гутик – Шэш – Верба.

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