Новичок «Витязя» Галузин стал капитаном команды в контрольном матче с «Адмиралом»

Сегодня, 28 июля, в Минске на «Минск-Арене» состоится контрольный матч, в котором сыграют подольский «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Витязь»:
Дорожко, (Сапрыкин);
Головков – Стеклов, Авцин – Рассказов – Старков;
Лисов – Воронков, Барабанов – Галузин – Аркалов;
Васильев К. – Бородкин, Буцаев – Зинченко – Ежов;
Сараев – Бусыгин, Урулин – Кондырев – Ануфриев.
Отметим, что капитаном команды в этом матче станет новичок Владимир Галузин. Хоккеист присоединился к команде в текущее межсезонье.
«Адмирал»:
Хомченко (Лазушин);
Лисовец – Хамидуллин, Гребенщиков – Грачёв – Зырянов;
Валиев – Ибатуллин, Чезганов – Берлёв – Беляев;
Рыков – Паливко, Железнов – Хлопотов – Иванов;
Патрикеев – Лукин, Гутик – Шэш – Верба.
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