Новичок «Витязя» Галузин стал капитаном команды в контрольном матче с «Адмиралом»

Сегодня, 28 июля, в Минске на «Минск-Арене» состоится контрольный матч, в котором сыграют подольский «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Витязь»:

Дорожко, (Сапрыкин);

Головков – Стеклов, Авцин – Рассказов – Старков;

Лисов – Воронков, Барабанов – Галузин – Аркалов;

Васильев К. – Бородкин, Буцаев – Зинченко – Ежов;

Сараев – Бусыгин, Урулин – Кондырев – Ануфриев.



Отметим, что капитаном команды в этом матче станет новичок Владимир Галузин. Хоккеист присоединился к команде в текущее межсезонье.



«Адмирал»:



Хомченко (Лазушин);

Лисовец – Хамидуллин, Гребенщиков – Грачёв – Зырянов;

Валиев – Ибатуллин, Чезганов – Берлёв – Беляев;

Рыков – Паливко, Железнов – Хлопотов – Иванов;

Патрикеев – Лукин, Гутик – Шэш – Верба.