Овечкин рассказал, как часто приезжает в Россию на фоне непростой ситуации в мире

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин на специальной пресс-конференции, приуроченной к гала-матчу сборной России по следж-хоккею и Матчу звёзд с участием олимпийских чемпионов, спортсменов КХЛ и НХЛ, рассказал, как часто приезжает в Россию.
«Я приезжаю в Россию после каждого сезона НХЛ, когда он заканчивается. Буду продолжать так же», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В минувшем сезоне Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. В плей-офф у него шесть очков в шести встречах: один гол и пять передач.
Напомним, Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2012/2013 из-за локаута в НХЛ он провёл сезон в КХЛ.
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