Овечкин ответил на вопрос о том, собирается ли он вернуться играть в Россию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин на специальной пресс-конференции, приуроченной к гала-матчу сборной России по следж-хоккею и Матчу звёзд с участием олимпийских чемпионов, спортсменов КХЛ и НХЛ, рассказал, планирует ли он выступать в России.



«Когда вернусь играть в Россию? У меня ещё четыре года контракта, а дальше посмотрим. Повторюсь, у меня контракт, который я подписал, поэтому сейчас я играю там. После его завершения будем смотреть», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В минувшем сезоне Овечкин провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 90 очков: забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. В плей-офф у него шесть очков в шести встречах: один гол и пять передач.