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Молодёжная сборная Чехии объявила состав на МЧМ-2022

Молодёжная сборная Чехии объявила состав на МЧМ-2022
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Молодёжная сборная Чехии на сайте Чешской федерации хоккея объявила список игроков, которые сыграют на МЧМ-2022.

Вратари: Ян Беднарж, Томаш Суханек, Павел Чаян.

Защитники: Давид Моравец, Иржи Тихачек, Станислав Свозил, Алеш Чех, Штефан Немец, Давид Йиржичек, Давид Шпачек, Томаш Хамара.

Нападающие: Петр Хаузер, Адам Мечура, Томаш Урбан, Даниэль Херчик, Иржи Кулич, Матуш Меньшик, Ярослав Хмеларж, Михал Гут, Мартин Рышави, Габриэль Штурц, Иван Иван, Ян Мышак, Матяш Шаповалив, Якуб Кос.

Напомним, турнир пройдёт с 9 по 20 августа. Изначально он должен был состояться с декабря 2021-го по январь 2022-го, однако тот турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

На МЧМ-2022 не сыграют сборные России и Беларуси, получившие от Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранение.

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