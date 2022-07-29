Холланд: контракт на год с Пульюярви стал лучшим решением

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд прокомментировал продление контракта с финским форвардом Ессе Пульюярви на один сезон и $ 3 млн, избежав арбитража.
«Я считаю, что контракт на год стал лучшим решением. Ессе отлично начал прошлый сезон, но затем у него начались трудности. Не думаю, что кто-то сейчас реально может оценить его кондиции. Когда вы находитесь в подобных ситуациях, лучше заключать соглашения со сроком в один год.
Что касается возможного обмена, то я нормально отношусь к тому, что он останется. Да, я всё ещё пытаюсь выяснить, есть ли ещё варианты как-то усилиться. Уверенности нет, и я рад, что он подписал контракт», – цитирует Холланда официальный сайт НХЛ.
Минувший сезон стал для форварда самым результативным в карьере. Он набрал 36 очков: забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету три балла (2+1) в 16 встречах.
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