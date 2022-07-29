Кудашов рассказал, что должно произойти, чтобы в России отпала необходимость в предсезонке

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы российский хоккей отказался от предсезонных сборов и пришёл к той системе, которая действует в НХЛ с индивидуальной подготовкой игроков к тренировочному лагерю.



«Думаю, что это возможно, но я знаю, что многие хоккеисты живут в таких местах, где до сих пор нет катка. Я разговаривал с Эриком О’Деллом – в Канаде нет такой проблемы. Он сейчас находится там и готовится к сезону по нашей программе, посещая каток. Там всегда он есть под боком. Сейчас игроки уже нанимают тренеров, катаются самостоятельно, поэтому ответственность уже появилась. Но когда появится доступная для всех материально-техническая база, тогда станет намного легче», – сказал Кудашов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.