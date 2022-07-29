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Стало известно расписание предсезонного турнира в Петербурге

Стало известно расписание предсезонного турнира в Петербурге
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С 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный предсезонный турнир имени Н.Г. Пучкова. Стало известно расписание матчей.

23 августа

15:00 «Авангард» – «Сочи»

19:30 СКА – «Северсталь»

24 августа

15:00 «Северсталь» – «Сочи»

19:30 СКА – «Сибирь»

25 августа

19:30 «Авангард» – «Сибирь»

26 августа

15:00 СКА – «Сочи»

19:30 «Авангард» – «Северсталь»

27 августа

11:00 «Северсталь» – «Сибирь»

17:00 СКА – «Авангард»

28 августа

11:00 «Сочи» – «Сибирь»

Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале конференции уступил московскому ЦСКА. Отметим, именно московский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира армейцы проигрывали «Металлургу» в серии со счётом 1-3, но одержали три подряд победы и завоевали трофей.

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