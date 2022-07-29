Стало известно расписание предсезонного турнира в Петербурге

С 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный предсезонный турнир имени Н.Г. Пучкова. Стало известно расписание матчей.



23 августа



15:00 «Авангард» – «Сочи»



19:30 СКА – «Северсталь»



24 августа



15:00 «Северсталь» – «Сочи»



19:30 СКА – «Сибирь»



25 августа



19:30 «Авангард» – «Сибирь»



26 августа



15:00 СКА – «Сочи»



19:30 «Авангард» – «Северсталь»



27 августа



11:00 «Северсталь» – «Сибирь»



17:00 СКА – «Авангард»



28 августа



11:00 «Сочи» – «Сибирь»

Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале конференции уступил московскому ЦСКА. Отметим, именно московский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира армейцы проигрывали «Металлургу» в серии со счётом 1-3, но одержали три подряд победы и завоевали трофей.