Стало известно расписание предсезонного турнира в Петербурге

С 23 по 28 августа в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный предсезонный турнир имени Н.Г. Пучкова. Стало известно расписание матчей.
23 августа
15:00 «Авангард» – «Сочи»
19:30 СКА – «Северсталь»
24 августа
15:00 «Северсталь» – «Сочи»
19:30 СКА – «Сибирь»
25 августа
19:30 «Авангард» – «Сибирь»
26 августа
15:00 СКА – «Сочи»
19:30 «Авангард» – «Северсталь»
27 августа
11:00 «Северсталь» – «Сибирь»
17:00 СКА – «Авангард»
28 августа
11:00 «Сочи» – «Сибирь»
Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале конференции уступил московскому ЦСКА. Отметим, именно московский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира армейцы проигрывали «Металлургу» в серии со счётом 1-3, но одержали три подряд победы и завоевали трофей.
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