КХЛ рассказала об изменениях в правилах на сезон-2022/2023

КХЛ на официальном сайте опубликовала изменения в правилах на сезон-2022/2023.

Отмена большого штрафа

В новом сезоне арбитры после видеопросмотра смогут отменить большой штраф, если нарушения правил не было. Ранее в случае фиксации 5-минутного удаления судьи после просмотра могли либо повысить степень наказания, либо снизить до двух минут, но не отменить. Теперь у арбитров будет три варианта после фиксации большого штрафа и его последующего просмотра: подтверждение первоначального решения, его изменение в сторону уменьшения и отмена.

Задержка шайбы у борта

Если игрок прижимает шайбу к борту с целью задержки игры, арбитр должен предупредить хоккеиста о том, что необходимо продолжать игру. Если игрок продолжает удерживать шайбу, на него должен быть наложен малый штраф.

Вбрасывание в зоне атаки

Начиная с сезона-2021/2022 игроки атакующей команды могли выбирать точку вбрасывания в большинстве или после проброса соперника. Теперь это же правило будет распространяться на любую остановку игры в чужой зоне – у атакующей команды будет право выбора точки вбрасывания.



Положение «вне игры»

Игрок, пересекающий синюю линию впереди шайбы, не будет считаться в положении «вне игры», если он овладеет шайбой и возьмёт её под контроль в тот момент, пока хотя бы один его конёк будет касаться синей линии.



Процедура вбрасывания

В сезоне-2022/2023 одной из методических рекомендаций арбитрам будет борьба с блокировками на вбрасывании и непосредственно при его розыгрыше в круге вбрасывания или за ним. Кроме того, судьи продолжат соблюдать установки прошлых сезонов, такие как борьба с задержкой руками и сдерживающими фолами.