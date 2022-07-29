Форвард системы «Рейнджерс» перейдёт в минское «Динамо»

Нападающий Ник Меркли станет игроком минского «Динамо». Как стало известно «Чемпионату», «зубры» подпишут с канадцем однолетнее соглашение.
25-летний хоккеист в течение своей карьеры успел сыграть 41 матч в Национальной хоккейной лиге за «Аризону Койотс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Также на его счету 201 игра в АХЛ, где он набрал 157 (56+101) очков.
Минувший сезон Меркли начинал в системе «акул» – забросил одну шайбу в девяти матчах НХЛ и оформил 36 (11+25) результативных баллов в 43 встречах за фарм-клуб «Сан-Хосе». После этого он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», но играл только в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк» – 10 (5+5) очков в 16 играх.
На драфте НХЛ – 2015 Меркли был выбран в первом раунде под общим 30-м номером «Аризоной Койотс».
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