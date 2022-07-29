Федерация хоккея Канады потратила $ 8,9 млн с 1989 года по искам о сексуальном насилии

Руководители Федерация хоккея Канады в разговоре с парламентской комиссией рассказали, сколько потратили на компенсации по искам о сексуальных домогательствах и насилии за последние 33 года — с 1989 года. Эта сумма составила $ 8,9 млн, сообщает CBC.



Отмечается, что выплаты последовали 21 человеку. Финансовый директор ФХК Брайан Кайро рассказал, что федерацией было выплачено $ 7,6 млн по девяти искам — эти деньги взяты из фонда организации, который пополнялся благодаря членским взносам и инвестициям. Практически вся сумма — $ 6,8 млн — выплачивалась по искам по делу бывшего детского тренера Грэма Джеймса, который осуществлял сексуальное насилие над молодыми игроками.



Остальная сумма — $ 1,3 млн — покрыла 12 исков, эти деньги составляли страховку.



Отметим, что на прошлой неделе ФХК была раскритикована премьер-министром Канады Джастином Трюдо за использование средств фонда на иски о сексуальных домогательствах и насилии. После этого появилось заявление, в соответствии с которым такие поступки больше не будут совершаться.



Кроме того, во время слушаний Кайро, а также глава ФХК Скотт Смит защищали фонд, ссылаясь на тот факт, что страховки не могут покрыть все виды претензий. Например, как отметил Кайро, по делу Джеймса страховые компании отказывались оплачивать такие случаи.

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