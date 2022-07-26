Часть игроков молодёжной сборной Канады 2018 года будет пожизненно дисквалифицирована

Хоккеисты молодёжной сборной Канады образца 2018 года, не принявшие участие в третьем раунде расследования группового изнасилования женщины, будут пожизненно дисквалифицированы. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэн Робсон.

Отмечается, что скоро об этом будет объявлено официально.

Напомним, ранее женщина заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков Канадской хоккейной лиги, а также хоккеистов молодёжной сборной Канады в июне 2018 года. В то время Федерация хоккея Канады проводила чествование сборной по случаю победы на молодёжном чемпионате мира того года. Позднее женщина дала согласие на отказ от судебного иска после того, как стороны смогли достичь мировое соглашение. Тем не менее в 2022 году рассмотрение дела было вновь возобновлено.