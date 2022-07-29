Daily Faceoff — о Тарасенко: к чёрту три операции на плече, он вернулся!

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин поделился мнением о российском нападающем «Сент-Луис Блюз» Владимире Тарасенко.

«К чёрту три операции на плече, он вернулся! Он больше не такой сексуальный выбор. Теперь он перешёл на уровень надёжного ветерана, хотя всё ещё сохраняет риск повторной травмы, несмотря на его великолепную историю возвращения в сезоне-2021/2022, в котором он набрал рекордные в карьере 82 очка», — приводит слова Ларкина Daily Faceoff.

Напомним, прошедший сезон Тарасенко завершил в статусе лучшего снайпера и бомбардира «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате. Российский форвард забил 34 гола, к которым прибавил 48 результативных передач. Суммарно Тарасенко набрал 82 очка. Кроме того, он стал третьим ассистентом клуба в сезоне.