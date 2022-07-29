Вайсфельд — о Яшкине в СКА: кто-то на «Мерседесе» ездит, кто-то — на «Жигулях»

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мыслями о подписании СКА чешского нападающего Дмитрия Яшкина.

«Выдам военную тайну: это необходимый шаг для любого клуба КХЛ — приобретение игрока такого уровня. Так что СКА можно поздравить!



Понятно, что Шипачёв — элитный плеймейкер, но и Яшкин — элитный финишёр. Посмот­рим, как тренерский штаб СКА сможет эту задачу решить. Но это уже второй вопрос, главное — санкт-петербуржцы, по меркам КХЛ, получили классного снайпера. Человек за два сезона в нашем чемпио­нате забросил более 70 шайб. Это уже о чём-то говорит.



Вижу ли уже сейчас в СКА центра, способного в паре с Яшкиным создать ударное звено? Сложно сказать. В принципе, Хуснутдинов — парень талантливый. Но такие вопросы со стороны решать… Будучи генеральным менеджером, я порой вступал со своими тренерами в дискуссии. Мол, одного игрока надо в это звено, другого — в то! Они мне резонно замечали: слушай, ты сидишь в кабинете, а мы их каждый день видим на льду и лучше ориентируемся в ситуации. Пришлось согласиться.



Я к чему это говорю: идёт тренировочный процесс, и наставники сами видят, у кого в звеньях лучше химия, у кого — хуже. Иногда стихийно возникают такие сочетания, которые даже не планировались. Всё методом проб и ошибок.



Не переплатил ли всё-таки СКА за Яшкина? Тут кто-то на «Мерседесе» ездит, кто-то — на «Жигулях». И второй момент: если ты хочешь получить сильного игрока, желаешь бороться за трофей, то должен тратить деньги. Как иначе? Бесплатно не получится», — приводит слова Вайсфельда «Спорт уик-энд».