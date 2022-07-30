Лучший защитник-бомбардир в истории «Трактора» перейдёт в клуб из Немецкой лиги

Бывший защитник «Трактора» Ник Бэйлен подпишет контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Кёльн Шаркс», сообщает издание Kölnische Rundschau.

«Восьмикратный чемпион Немецкой хоккейной лиги собирается подписать американца Ника Бэйлена в качестве главного защитника», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Трактор» объявил о расторжении соглашения с Бэйленом. Действие контракта с лучшим бомбардиром-защитником команды было завершено по соглашению сторон. Тем не менее челябинцы закрепили права на игрока в Континентальной хоккейной лиге до конца сезона-2024/2025.



Напомним, американский защитник также обладает спортивным гражданством Беларуси. Бэйлен — самый результативный защитник в истории «Трактора». Он выступал в Континентальной хоккейной лиге пять сезонов. За это время хоккеист принял участие в 294 встречах, в которых набрал 175 (56+119) очков.