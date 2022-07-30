НХЛ составила топ-7 лучших неограниченно свободных агентов

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги составили рейтинг лучших неограниченно свободных агентов. В список вошли семь хоккеистов: четыре нападающих, два защитника и один голкипер.

Среди игроков атаки обозреватели выделили 36-летнего форварда «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона, который с большой долей вероятности продлит контракт с «мишками». 31-летний обладатель Кубка Стэнли – 2022 Назем Кадри уже сообщил, что не будет пролонгировать соглашение с «Колорадо Эвеланш», однако новый клуб он ещё себе не нашёл. Кроме того, в список попали 34-летний снайпер «Аризоны Койотс» Фил Кессел и 36-летний нападающий «Виннипег Джетс» Пол Штястны.

Среди защитников журналисты выделили хоккеистов «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэна (33 года) и «Филадельфии Флайерз» Кейта Яндла (35 лет). Единственный вратарь в списке — 32-летний экс-игрок «Даллас Старз» Брэйден Холтби.