Daily Faceoff: Капризов — 4-й в топе лучших игроков НХЛ, Овечкин — 9-й, Панарин — 11-й

Daily Faceoff составил рейтинг из 300 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги. В топ вошли 26 российских хоккеистов.

Первое место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, второе — его одноклубник, капитан команды Коннор Макдэвид. Тройку замкнул лучший снайпер сезона-2021/2022 из «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Лучшим из российских игроков стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, занявший четвёртое место. В топ-10 также вошёл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которого поставили на девятую позицию. 11-м стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, 12-м — голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На 17-м месте расположился страж ворот «рейнджеров» Игорь Шестёркин, на 19-м — снайпер «молний» Никита Кучеров, на 36-м — форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.

Кроме них, в пределы первой сотни попали голкипер Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (48-й), нападающий Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» (57-й), форвард Евгений Кузнецов из «Вашингтона» (80-й), вратарь Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш» (85-й) и снайпер «блюзменов» Павел Бучневич (91-й).

Остальные россияне в топе: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 118-й), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 123-й), Михаил Сергачёв («Тампа», 172-й), Валерий Ничушкин («Колорадо», 177-й), Илья Самсонов («Торонто», 188-й), Иван Барбашёв («Сент-Луис», 189-й), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз», 190-й), Евгений Дадонов («Монреаль Канадиенс, 224-й), Семён Варламов (»Айлендерс», 230-й), Илья Михеев («Ванкувер Кэнакс», 248-й), Дмитрий Орлов («Вашингтон», 257-й), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс», 259-й), Василий Подколзин («Ванкувер», 264-й) и Андрей Кузьменко («Ванкувер», 274-й).