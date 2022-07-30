Александр Овечкин признался, что однажды у него была звёздная болезнь

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что у него была звёздная болезнь.
«Звёздная болезнь? Был момент, когда только попал в первую команду «Динамо». Со своими сверстниками начал общаться. Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: «Успокойся. Ты ещё ничего не добился». Со временем понимаешь, что прежде всего должен оставаться человеком. Как говорит мой отец, будь проще — к тебе потянутся люди.
Начало карьеры в НХЛ? Моя мечта была — просто попасть в НХЛ. Столько голов забить, столько очков набрать… такого не было в мыслях. Понятное дело, хотелось доказать самому себе, родителям, что они не зря потратили время, силы, здоровье», — сказал Овечкин в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».
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