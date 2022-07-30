Мартемьянов объяснил, почему «Сибирь» провела два товарищеских матча в три звена

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги двух контрольных матчей на сборе в Беларуси и ответил на вопрос, почему команда в этих встречах играла в три звена.
«Мы были под нагрузками, играли в экспериментальном составе. Все шесть звеньев, которые у нас были на сборе, были задействованы. Мы играли в три пятёрки, были сложные ситуации, но мы с честью из них выходили. О чём-либо говорить пока рановато. То, что сегодня выиграли – молодцы. Тяжело было, второй период провалили, но в третьем играли здорово.
Игра в три пятёрки – дополнительный способ нагрузить физически? Да. На сегодня по плану была очень большая нагрузка, вот в три пятёрки играли – парни справились.
Итоги сбора в Минске? Больше было физической подготовки, пока над тактикой практически не работали, всё с листа, на ходу вспоминали какие-то вещи, что-то забылось – сейчас дома и в контрольных матчах в Нижнем Новгороде поработаем над этим.
Изменения в подготовке в связи с увеличением количества матчей в чемпионате? Да, мы усилили плотность тренировок, занятия на льду у нас были в три пятёрки. Плотность была высокой, больше внимания уделяли каким-то деталям. В этом году немного изменили формат подготовки. Посмотрим, как будет. Надеемся, сработает.
Кто будет лидером в раздевалке после ухода опытных ребят? Главный игрок в раздевалке остался – наш капитан (Евгений Чесалин. – Прим. «Чемпионата»). Остальные ребята, которые у нас были чуть менее опытными, они остались здесь. Не вижу особых проблем. Мёрфи приедет, надеюсь, Тейлор Бек в этом плане поможет, и Чайковски, и Литовченко», – сказал Мартемьянов клубному YouTube-каналу.
Напомним, в первой контрольной игре на сборе в Беларуси «Сибирь» уступила минскому «Динамо» (2:3), а во второй встрече победила «Витязь» со счётом 4:1.
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