Хет-трик Литовченко помог «Сибири» обыграть «Витязь»

В Минске состоялся контрольный матч между «Сибирью» и «Витязем». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу новосибирской команды.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Вячеслав Литовченко, ещё одну шайбу забросил новобранец команды Антон Назаревич. Единственный гол в составе подмосковной команды оформил Виталий Попов, который открыл счёт уже на первой минуте игры. Ворота команд в этой игре защищали Денис Костин («Сибирь») и Игорь Сапрыкин («Витязь»).

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь»

«Сибирь» на этом завершила первый сбор, а «Витязь» 5 августа проведёт контрольный матч с «Северсталью».

Напомним, ранее на сборах в Беларуси новосибирцы уступили минскому «Динамо» (2:3), а «Витязь» проиграл «Адмиралу» (1:3).