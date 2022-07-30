Журналист оценил перспективы Дорофеева и Морозова в «Вегасе»

Обозреватель портала Vegas Hockey Now Оуэн Креппс высказался о карьерных перспективах в основном составе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» российских нападающих Павла Дорофеева и Ивана Морозова.

«История «Голден Найтс» с игроками российского происхождения была, мягко говоря, странной. Будем надеяться, что следующие два перспективных игрока не покинут команду так быстро, как это сделали Вадим Шипачёв, Никита Гусев, а теперь и Евгений Дадонов.

21-летний Павел Дорофеев стал лучшим в «Хендерсон Сильвер Найтс» (фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ. – Прим. «Чемпионата») по результативности. Он потенциально готов к НХЛ. Вероятность того, что Дорофеев получит возможность сыграть в НХЛ в сезоне-2022/2023, высока, поскольку «Голден Найтс» нуждаются в глубине атаки.

Иван Морозов – ещё один российский форвард в системе клуба, который только весной присоединился к «рыцарям» после сезона в КХЛ. Возникает вопрос, сможет ли Морозов адаптироваться к североамериканскому льду или нет», – написал Крепсс в своём материале.

Дорофеев в минувшем сезоне набрал 52 (27+25) очка в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Морозов в сезоне-2021/2022 успел сыграть за СКА (восемь очков в 17 играх), «Сочи» (три балла в пяти играх) и «Хендерсон» (одна передача в трёх встречах).