Орлов: Овечкину пора идти на шоу «Голос». «Спектакль окончен» в его исполнении – это хит

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о вокальных данных партнёра по команде Александра Овечкина.
«Кто лучше поёт в караоке, я или Овечкин? Я так-то не пою. Поэтому, наверное, Саша. Раз он постоянно засвечивается на видео, то, наверное, лучше поёт. Я видел, что отрывок, где он поет «Спектакль окончен» вместе с Сергеем Федотовым, стал хитом. Пора им на «Голос» идти», – приводит слова Орлова «Матч ТВ».
Напомним, 36-летний Овечкин спел песню Полины Гагариной как раз на праздновании дня рождения Орлова, которому 23 июля исполнился 31 год.
В прошлом сезоне форвард «Вашингтона» Овечкин стал лучшим российским снайпером в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросив 50 шайб в 77 матчах. К ним он добавил ещё 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.
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