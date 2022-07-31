Илья Любушкин: остались некоторое вещи в Аризоне – уже заказал «Газель», должны перевезти

Новичок «Баффало Сэйбрз» российский защитник Илья Любушкин рассказал подробности перехода и пошутил на тему переезда.
«Агент позвонил, сказал, что есть несколько вариантов продолжения карьеры, нужно быстрее определяться. Я мог ещё подождать, возможно, ещё какие-то команды вышли бы на связь. Но, думаю, в этом не было смысла. Как теперь переезжать в Баффало? Уже заказал «Газель», всё должны перевезти. У меня ещё в Аризоне остались некоторые вещи.
В Торонто, безусловно, чувствуется давление. Если команда выигрывает, то всё хорошо, а если проигрывает, то тяжело психологически, идёт моральный прессинг. После вылета в первом раунде от «Тампы» было тяжело – старался ничего не читать, просто проводить время с семьёй», – цитирует Любушкина «Матч ТВ».
Напомним, в июле Любушкин подписал двухлетний контракт с «Баффало» с кэпхитом $ 2,75 млн. Прошлый сезон Илья начинал в «Аризона Койотс», а в феврале был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе регулярного чемпионата он принял участие суммарно в 77 играх, дважды забил и сделал 13 ассистов. Ещё одну результативную передачу российский хоккеист добавил в третьем матче плей-офф с «Тампой».
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