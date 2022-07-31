Радулов рассказал о несостоявшемся обмене в «Нью-Йорк Рейнджерс»

36-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов, ранее выступавший в НХЛ за «Даллас Старз», признался, что в дедлайн прошлого сезона мог стать одноклубником Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы с Панариным давно знакомы. Он играл в «Витязе» с моим старшим братом. Да, был вариант, что меня обменяют в дедлайн в «Рейнджерс», могли бы играть вместе. Но было, было, было, но прошло. Разговор был, но они не договорились. Почему? Я не знаю. Переговоры идут без участия игроков», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне за «Даллас» Радулов провёл 71 матч в регулярном чемпионате, в которых отметился 22 (4+18) результативными действиями при показателе полезности «-20».

Малкин обыграл Радулова в настольный теннис.