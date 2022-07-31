Радулов рассказал о несостоявшемся обмене в «Нью-Йорк Рейнджерс»

36-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов, ранее выступавший в НХЛ за «Даллас Старз», признался, что в дедлайн прошлого сезона мог стать одноклубником Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Мы с Панариным давно знакомы. Он играл в «Витязе» с моим старшим братом. Да, был вариант, что меня обменяют в дедлайн в «Рейнджерс», могли бы играть вместе. Но было, было, было, но прошло. Разговор был, но они не договорились. Почему? Я не знаю. Переговоры идут без участия игроков», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».
Напомним, в прошлом сезоне за «Даллас» Радулов провёл 71 матч в регулярном чемпионате, в которых отметился 22 (4+18) результативными действиями при показателе полезности «-20».
Малкин обыграл Радулова в настольный теннис.
- 31 июля 2022
-
05:20
-
05:17
-
03:50
-
03:37
-
03:05
- 30 июля 2022
-
23:55
-
23:22
-
22:39
-
22:18
-
21:53
-
21:15
-
20:42
-
20:25
-
20:02
-
19:50
-
19:41
-
19:34
-
19:27
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:08
-
17:36
-
17:23
-
17:12
-
16:54
-
16:28
-
16:15
-
16:13
-
15:50
-
15:43
-
15:24
-
15:01
-
14:44
-
14:03