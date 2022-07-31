The Hockey Writers сравнил Илью Самсонова с бывшим вратарём «Торонто» Кэмпбеллом

Журналист авторитетного портала The Hockey Writers Джим Парсонс-старший проанализировал статистику российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в прежнем клубе и сравнил его с бывшим голкипером «кленовых» Джеком Кэмпбеллом.

«Размышляя о ситуации с вратарями «Мэйпл Лифс» в сезоне-2022/2023, можно провести интересное сравнение между Ильёй Самсоновым и Джеком Кэмпбеллом в контексте того, в каком качестве они приходили в «Торонто». Когда Кэмпбелл перешёл к «кленовым» в феврале 2020 года из «Лос-Анджелес Кингз», его рассматривали как запасного вратаря. Самсонов сейчас приехал с более сильной историей игр в плей-офф, по крайней мере, он разделял роль стартового вратаря в «Вашингтон Кэпиталз».

Их выступления в плей-офф показывают, что Самсонов сыграл лучше Кэмпбелла. Сыграв в пяти матчах Кубка Стэнли в прошлом сезоне с «Кэпиталз», Илья имел процент отражённых бросков 91,2% и в среднем пропускал 2,97 шайбы в серии с «Флоридой Пантерз». А процент сейвов Кэмпбелла составил 89,7% и в семи матчах плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» он пропускал в среднем 3,15 гола за игру.

В последнем сезоне в «Мэйпл Лифс» Кэмпбелл зарабатывал $ 1,65 млн. Самсонов проведёт предстоящий сезон за $ 1,8 млн. Можно только надеяться, что Самсонов себя здорово проявит и заслужит более выгодный контракт в следующем сезоне. Для «Торонто» из-за потолка зарплат это палка о двух концах, но это будет проблемой для сезона-2023/2024, а не для следующего», – написал журналист в своём материале.

Отметим, что в межсезонье Кэмпбелл стал игроком «Эдмонтон Ойлерз». Он подписал с клубом пятилетний контракт с зарплатой $ 5 млн в год. Самсонов перешёл в «Торонто» в статусе неограниченно свободного агента после того, как не получил квалификационное предложение от «Вашингтон Кэпиталз».