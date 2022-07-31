Ежов — о переходе в «Салават»: очень рад такому шансу возродить свою карьеру

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал подписание контракта с уфимским клубом. В межсезонье вратарь заключил однолетнее соглашение с «юлаевцами» после трёх лет в составе «Витязя».

«Уфа – это город, который живёт и болеет хоккеем. Я очень рад быть в этой команде. У меня новое начало, скажем так, в 35 лет открылось новое дыхание.

У меня давно были разговоры с «Салаватом», но как-то в итоге не складывалось. То Метсола занимал первое место, то ещё какие-то факторы. В этом году так сложилась обстановка удачно для меня, и я решил подписать контракт. Это элитный, топовый клуб, и я очень рад такому предложению и такому шансу возродить свою карьеру», — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Всего на счету 35-летнего Ежова 398 матчей в КХЛ за СКА, «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь». Вратарь одержал 154 победы и провёл 26 игр «на ноль».

Полное интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате».