Ежов: люди должны становиться добрее и отдавать больше, чем получают

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал своё участие в благотворительном матче, организованном фондом Артемия Панарина. В игре приняли участие звёзды НХЛ и КХЛ, а собранные средства были направлены на помощь больному ребёнку.

«Гордыню надо проглатывать внутрь и прятать её. Надо больше отдавать и делиться позитивом и положительными эмоциями как с детьми, так и со взрослыми людьми. Если можно проявить и передать свои хоккейные навыки в матче, который поможет детям – этого надо делать как можно больше. Я думаю, это будет приобретать всё большую и большую популярность.

Рад, что Панара (Артемий Панарин. – Прим. «Чемпионата») смог всё это организовать и создать такую добрую и позитивную атмосферу второй год подряд и вызвать у всех, кто сюда пришёл, только положительные эмоции. Если меня снова позовут поучаствовать в подобном мероприятии – я, конечно, подъеду и помогу организаторам, передам свои вратарские навыки молодёжи.

Да и вообще сделаю всё, что от меня потребуется. Люди должны становиться добрее и отдавать больше, чем получают, делиться. Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Так это и работает в этом мире. И я бы хотел отметить организатора мероприятия Антона Королёва, который пригласил меня вместе с Артемием на этот вечер и сделал такой замечательный праздник для Москвы, для молодёжи.

Благотворительность – это добро, и нужно, чтобы таких людей, как Антон, становилось как можно больше, их надо стимулировать, толкать и продвигать. Панара, Король и все, кто поучаствовал в этом замечательном празднике – большие молодцы!» — сказал Ежов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Ильёй Ежовым читайте на «Чемпионате».