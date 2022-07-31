Сын Овечкина вышел на лёд вместе с отцом и забросил несколько шайб в хоккейные ворота

Сергей Овечкин, сын российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, потренировался вместе с отцом.
После завершения благотворительного матча, организованного фондом Артемия Панарина, Александр вместе с сыном вышел на лёд. Старший сын Овечкина сделал несколько бросков и забросил шайбы в пустые ворота. Примечательно, что сын форварда совершал броски клюшкой с левым хватом, хотя сам Александр – праворукий.
Видео тренировки Сергея Овечкина можно посмотреть на «Чемпионате».
Отметим, что Овечкин каждое лето проводит в России. Александр активно проводит нынешнее межсезонье. Он сыграл за футбольное «Динамо» в матче с командой блогеров «Амкал», посетил концерт группы «Руки вверх!» и отметился на нескольких вечеринках известных артистов и спортсменов.
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