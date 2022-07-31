Крикунов: в сделке между СКА и «Спартаком» выиграли вообще все

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал обмен СКА и «Спартака», в результате которого в Петербурге будет выступать защитник Александр Никишин, а красно-белые получили пятерых молодых игроков.

«Это очень грамотная сделка со всех сторон, в ней выиграли вообще все. Смотрите сами: СКА усилил оборону молодым и перспективным защитником, «Спартак» взамен одного игрока получил сразу пятерых, причём эти ребята будут изо всех сил доказывать, что достойны играть в КХЛ, то есть добавят москвичам остроты и креатива в атаке.

При этом армейцы не сработали себе в минус – отдали хороших игроков, но они могли и не пробиться в основу. Сами же ребята в «Спартаке» получат и игровое время, и возможность заявить о себе. А Никишин сможет сделать шаг вперёд в СКА и заиграть на качественно новом для себя уровне», – сказал Крикунов.