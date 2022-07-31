Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» в серии буллитов.
«Понятно, что ребята под нагрузками, под большими. Мы дали возможность проявить себя в экстремальных условиях новичкам, ребятам помоложе. Тем более мы играли на канадской площадке. До этого мы тренировались только на площадках старых размеров. Всё понравилось. Счёт, опять же, неважен. Разберём ошибки, а они были. Без этого никуда. Работаем дальше. Всё в процессе. Есть моменты, над которыми ещё работать и работать. Есть ребята, которые понравились. Не буду называть имена. Они порадовали своими действиями. Я понимаю, что новичкам очень тяжело – мы прошли с ними «минимизированный цикл» по тактике. Им нужно, как ученикам в школе, выучить за неделю программу следующего года. Ну а положительный счёт – просто хорошее настроение на ближайший вечер», – цитирует Разина телеграм-канал «Северстали».
- 31 июля 2022
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