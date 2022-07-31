Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо»

Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» в серии буллитов.

«Понятно, что ребята под нагрузками, под большими. Мы дали возможность проявить себя в экстремальных условиях новичкам, ребятам помоложе. Тем более мы играли на канадской площадке. До этого мы тренировались только на площадках старых размеров. Всё понравилось. Счёт, опять же, неважен. Разберём ошибки, а они были. Без этого никуда. Работаем дальше. Всё в процессе. Есть моменты, над которыми ещё работать и работать. Есть ребята, которые понравились. Не буду называть имена. Они порадовали своими действиями. Я понимаю, что новичкам очень тяжело – мы прошли с ними «минимизированный цикл» по тактике. Им нужно, как ученикам в школе, выучить за неделю программу следующего года. Ну а положительный счёт – просто хорошее настроение на ближайший вечер», – цитирует Разина телеграм-канал «Северстали».

Новость по теме
Минское «Динамо» уступило «Северстали» в контрольном матче, у Жердева — голевой пас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022