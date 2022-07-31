Вудкрофт — о поражении от «Северстали»: у нас были все шансы, чтобы выиграть в этом матче

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги контрольного матча с «Северсталью», в котором минчане проиграли по буллитам 2:3.
«У нас были все шансы, чтобы выиграть в этом матче. Достаточно много голевых моментов создали при игре в большинстве. Также мы могли забрасывать в пустые ворота. Соперник же забросил в конце матча, реализовав большинство. Так бывает, когда не используешь свои моменты. Но в любом случае сегодня команда на отдельных отрезках матча показывала очень хорошую игру. Видно, что в отдельных компонентах прибавляем. Ещё вечером посмотрим видео, проведём анализ и обозначим компоненты, над которыми поработаем перед стартом турнира в Сочи.
Насколько команда готова к турниру в Сочи? Настолько, насколько это возможно на данный момент. Мы находимся на стадии подготовки к сезону. К нам в ближайшее время присоединятся несколько новых игроков. Это важно, чтобы они вливались в команду, понимали нашу структуру игры. Впереди много работы. Мы идём шаг за шагом. Каждый день – это новая возможность. Главное, чтобы к началу сентября были максимально готовы к сезону», – цитирует Вудкрофта официальный сайт минчан.
- 31 июля 2022
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