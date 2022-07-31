Алистров: необходимо прибавить в реализации большинства, убрать ненужные удаления

Нападающий минского «Динамо» Владимир Алистров поделился мнением о контрольном матче с «Северсталью» (2:3 Б).
«В целом неплохой матч. Это предсезонные контрольные игры. Ещё необходимо прибавить в реализации большинства, убрать ненужные удаления.
Почему именно так решил бросить в эпизоде с голом? На тренировке довольно часто так бросаю. Появилась возможность в игре. Здорово, что удалось реализовать.
Чего не хватило в концовке? Удачи. Но ничего страшного не произошло. Мы только начали играть предсезонные игры. Нужно больше тренироваться, чтобы вкатиться и прочувствовать игру в большинстве, чтобы лучше стала реализация. Со временем всё будет.
Буллиты — это лотерея. Так сложилось, что мы две игры подряд уступаем в этом компоненте. На тренировках часто работаем над этим. Думаю, в скором времени будем побеждать. Все понемногу начинают чувствовать игру, показывать то, что хочет видеть тренерский штаб. Будем и дальше прибавлять.
Болельщики? Да, здорово нас поддерживали. И тут не такая большая арена, как в Чижовке. Поэтому больше ощущалась атмосфера. Было нереально приятно слышать это. Конечно, это придает ещё больше сил. Ещё раз спасибо нашим болельщикам.
Настрой на турнир в Сочи? Всегда есть желание выиграть. Хотим показать свой уровень. И нужно играть по нашей системе, чтобы хорошо подготовиться к сезону», – цитирует Алистрова официальный сайт минчан.
- 31 июля 2022
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