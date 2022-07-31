Новички московского «Динамо» выбрали игровые номера

Московское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало номера, которые выбрали новички команды. Кроме того, четыре хоккеиста сменили номера.



Константин Волков – 90;

Илья Коновалов – 32;

Кирилл Готовец – 41;

Илья Каблуков – 29;

Владислав Кодола – 21;

Павел Кудрявцев – 84;

Антон Малышев – 5;

Егор Мартынов – 77;

Эрик О’Делл – 19;

Александр Скоренов – 12;

Максим Сушко – 15;

Джордан Уил – 91.



Сменили номера:

Иван Дидковский – 8;

Василий Мачулин – 45;

Владислав Михайлов – 31;

Пётр Яковлев – 60.

В минувшем сезоне «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде переиграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором раунде уступило московскому ЦСКА (0-4).