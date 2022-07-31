Новички московского «Динамо» выбрали игровые номера
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Московское «Динамо» в телеграм-канале опубликовало номера, которые выбрали новички команды. Кроме того, четыре хоккеиста сменили номера.
Константин Волков – 90;
Илья Коновалов – 32;
Кирилл Готовец – 41;
Илья Каблуков – 29;
Владислав Кодола – 21;
Павел Кудрявцев – 84;
Антон Малышев – 5;
Егор Мартынов – 77;
Эрик О’Делл – 19;
Александр Скоренов – 12;
Максим Сушко – 15;
Джордан Уил – 91.
Сменили номера:
Иван Дидковский – 8;
Василий Мачулин – 45;
Владислав Михайлов – 31;
Пётр Яковлев – 60.
В минувшем сезоне «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде переиграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором раунде уступило московскому ЦСКА (0-4).
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