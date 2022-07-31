Коновалов: в Северной Америке никогда не хватало суточных, чтобы поесть

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о том, что во время игры в фарм-клубе «Эдмонтона» ему не хватало суточных.



«Что дал год, проведённый за океаном? Я проверил свои силы. Можно сказать, что у меня не получилось, поэтому разорвал контракт. Но зато узнал, как там выстроена вертикаль — юниорские лиги, АХЛ, НХЛ. Понял, зачем нужен драфт, насколько важен раунд, в котором тебя выбрали. Всякие бытовые вещи, там же приходится многое делать самостоятельно. Например, в АХЛ на выезд дают суточные.



На завтрак 17 долларов, обед общекомандный, а на ужин — ещё долларов сорок. Честно говоря, мне этих денег никогда не хватало, чтобы поесть. Приходилось из своего кармана доплачивать. Там же ещё везде чаевые надо обязательно оставлять.



Провёл год за свой счёт? Ну не совсем так. Зарплату всё же платят. Пусть в АХЛ она и небольшая. Что-то всё же накопил, я же не жил там на широкую ногу. Плюс подписной бонус. 92 тысячи минус налог. На руки 45 получаешь», – цитирует Коновалова «Матч ТВ».