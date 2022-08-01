Бучневич: Тарасенко вообще наплевать, кто стоит в воротах

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился мнением об одноклубнике – российском форварде Владимире Тарасенко.
«Володя Тарасенко – я думаю, все понимают кто это такой: обладатель одного из лучших кистевых бросков в НХЛ. Я не видел, чтобы на тренировке другой хоккеист каждый раз забивал из пяти четыре, ему вообще наплевать, кто стоит в воротах. У нас с Томасом не сильно сложная работа – довести до нашего 91-го номера шайбу, а там он бросит и один из двух моментов точно реализует», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.
По итогам прошлого сезона Бучневич провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 76 очков (30+46). В плей-офф на его счету 11 баллов (1+10) в 12 встречах.
Полное интервью с Павлом Бучневичем читайте на «Чемпионате».
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