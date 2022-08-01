Павел Бучневич прокомментировал возможный обмен Тарасенко из «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал слухи о возможном обмене Владимира Тарасенко.

«Давят ли разговоры о возможном обмене Тарасенко? Не сказал бы, что это давит. Я не думаю, что Володю обменяют. Я просто не понимаю, кого ты должен за него получить, если человек стабильно забивает 40 голов? Кого тебе за него дадут? В лиге не так много людей кто хотя бы приближается с этой цифре и набирает 80 очков. Это что такое тебе за него должны дать?

«Калгари» поменял Ткачука на Юбердо? Для меня это глупый обмен. Один набрал 105 очков, второй 115. И за американца ещё дополнительно отдали защитника первой пары и пик первого раунда. Бред», – сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью с Павлом Бучневичем читайте на «Чемпионате».