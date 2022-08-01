Светлов: потенциал Никишина бросился в глаза на Олимпиаде в Пекине

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением об обмене Александра Никишина в петербургский СКА.

«Обмен Никишина удивляет лишь на первый взгляд. Мне потенциал этого защитника бросился в глаза на Олимпиаде в Пекине, когда по ходу турнира именно новичок Никишин, а не защитники-ветераны, стал получать ключевое время в большинстве. Это говорит о многом, на Олимпиаде никто просто так рисковать не будет.

Что касается компенсационной группы игроков, то многие из них – например, Седов и Кукштель – прошли через систему СКА и «Сочи», их подержали в руках, оценили потенциал. Любопытно, в каком направлении в итоге развернется этот большой обмен, который добавил сезону КХЛ интриги.

Яшкин? В родном для меня «Динамо» в связке с Шипачёвым он был великолепен, бил снайперские рекорды клуба, в том числе и мои. По меркам КХЛ он – мастер.

С другой стороны, для игроков формата Яшкина очень важен центральный нападающий, который доставляет шайбу в зону соперника, на пятак. Интересно, кто станет для него в СКА вторым Шипачёвым?», – цитирует Светлова Russia-Hockey.