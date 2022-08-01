The Athletic: Капризов прибудет в расположение «Миннесоты» 2 августа

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ближайшее время прибудет в расположение клуба, сообщает The Athletic.
Отмечается, что Капризов находился на прошлой неделе в Турции, оттуда он совершил полёт до Нью-Йорка. Завтра, 2 августа, его ожидают в Миннесоте.
Изначально россиянин должен был вернуться в США пять недель назад, но ему дважды отказали во въезде, из-за чего Капризову пришлось вернуться в Россию. Кроме того, ранее сообщалось о проблемах Капризова с военным билетом, в частности, игрока подозревали в его покупке.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ форвард провёл 81 матч, набрав 108 очков: забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу. В плей-офф на его счету шесть встреч, в которых у него семь голов и один голевой пас.
- 1 августа 2022
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