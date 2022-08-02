Каблуков: у меня есть инсайд, что мы ещё увидим Ковальчука на льду
Поделиться
Новичок московского «Динамо» Илья Каблуков поделился мнением о бывшем форварде «Авангарда» Илье Ковальчуке. Он официально не объявлял о завершении карьеры, но на Олимпийских играх 2022 года занимал одну из должностей в сборной России.
«Ковальчук — сгусток энергии? Да! Человек очень эмоциональный. Он нереально заряжает. Хочется с ним общаться, играть, «вариться» в одной раздевалке.
Поиграет ли он ещё в хоккей? У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — цитирует Каблукова пресс-служба КХЛ.
Последним клубом в карьере Ковальчука был «Авангард». В составе омской команды он выигрывал Кубок Гагарина. После этого форвард так и не подписал контракт с кем-либо.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
17:19
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:53
-
14:51
-
14:49
-
14:44
-
14:38
-
14:33
-
14:29
-
14:24
-
14:16
-
13:54
-
12:50
-
12:35
-
12:21
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:00
-
09:42
-
08:55
-
08:31
-
08:21
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:05
-
22:00
-
21:53
-
21:25
-
20:35
-
19:20
Партнерский контент