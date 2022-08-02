Каблуков: у меня есть инсайд, что мы ещё увидим Ковальчука на льду

Новичок московского «Динамо» Илья Каблуков поделился мнением о бывшем форварде «Авангарда» Илье Ковальчуке. Он официально не объявлял о завершении карьеры, но на Олимпийских играх 2022 года занимал одну из должностей в сборной России.



«Ковальчук — сгусток энергии? Да! Человек очень эмоциональный. Он нереально заряжает. Хочется с ним общаться, играть, «вариться» в одной раздевалке.



Поиграет ли он ещё в хоккей? У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — цитирует Каблукова пресс-служба КХЛ.

Последним клубом в карьере Ковальчука был «Авангард». В составе омской команды он выигрывал Кубок Гагарина. После этого форвард так и не подписал контракт с кем-либо.