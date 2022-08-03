Карандин: «Авангард» начинает сезон с вратарями Демченко — Галимов. Оба — вторые номера

Судья международной категории Юрий Карандин рассказал, чего ждут от сибирских команд в новом сезоне.
«Всем будет интересно посмотреть, что из себя представляет новый «Авангард». Вообще предстоящий сезон для нашего региона особый, он очень важен для обоих сибирских клубов – и Омск, и Новосибирск переезжают на новые суперарены.
И, кстати, я согласен с теми сибиряками, которые полагают, что в предстоящем чемпионате впервые за много лет «Сибирь» имеет все шансы побороться с омскими соседями практически на равных.
С этой точки зрения жаль, что нашу команду не пригласили в Сочи, она была бы там не менее конкурентной, чем, например, минское «Динамо».
За счёт чего «Сибирь» приблизилась к главному сопернику? Много лет возглавлял регион Сибирь – Дальний Восток, у нас своя специфика. Чтобы выигрывать с географией наших перелётов, прежде всего нужна качественная вратарская линия и сбалансированное расписание. У Омска этого нет – команда начинает с 12 матчей на выезде, да ещё с дуэтом вратарей Демченко – Галимов, в котором оба – вторые номера. Отсюда и сдержанный прогноз по «Авангарду». Как бы красиво его форварды ни играли...» – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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