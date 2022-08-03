Арбитраж примет решение по контракту Якова Тренина с «Нэшвиллом»

Арбитраж примет решение по контракту российского нападающего Якова Тренина с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в «Твиттере».



Клуб и хоккеист не смогли договориться об условиях нового контракта, поэтому они будут ожидать решения арбитража, которое будет иметь обязательную силу.



Ранее сообщалось, что «Нэшвилл» был готов был заключить контракт на два года с кэпхитом $ 1,35 млн. Хоккеист хотел подписать соглашение на год и сумму $ 2,4 млн.



В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 80 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+7». В плей-офф 25-летний россиянин провёл четыре игры и забил три гола.



Всего за карьеру в НХЛ Тренин провёл 146 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 17 результативных передач.

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