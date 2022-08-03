Вайсфельд — о сборной России U25: когда нет международных турниров — это просто необходимо
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение о созданной команде молодых звёзд сборной России.
«Безусловно, проект интересный, способствующий развитию игроков. В нынешней ситуации, когда мы не имеем никаких международных турниров, – это просто необходимо. В нашей стране много талантливой молодёжи, многие ребята отказались от поездки за океан, а решили развиваться дома, где созданы отличные условия для роста. Лет пять-шесть назад подобную команду собрали в Северной Америке, и именно выходцами из той команды являются нынешние звёзды НХЛ Макдэвид и Мэттьюс», – сказал Вайсфельд «Чемпионату».
Напомним, в эти минуты сборная России U25 проводит свой первый матч на предсезонном турнире в Сочи.
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