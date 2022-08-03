Рейдеборн — об игре в ЦСКА: не проблема. Может быть, я не сыграю из-за этого за сборную
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Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн рассказал, что готов стать первым номером в сезоне.
«Я готов стать первым номером ЦСКА. Я хотел добиться этого в прошлом году, но у меня не получилось, я играл недостаточно хорошо. Сейчас чувствую себя лучше и готов побороться с Шарыченковым за позицию первого вратаря в команде.
Ещё один сезон в России? Это не проблема. Может быть, я не сыграю из-за этого за национальную сборную, но надо подождать, какие решения примут руководители, что ещё произойдёт. Никакого давления от шведской федерации хоккея я не чувствую сейчас, я готов к новому сезону! У меня контрактный год. Я хочу быть частью отличной команды и постараться выиграть ещё один Кубок Гагарина», – цитирует Рейдеборна официальный сайт КХЛ.
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