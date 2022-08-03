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Савин: Пулккинен и его агент повели себя очень порядочно, мы им благодарны

Савин: Пулккинен и его агент повели себя очень порядочно, мы им благодарны
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о ситуации с форвардом команды Теэму Пулккиненом. По словам функционера, финский хоккеист и его агент вели себя порядочно и не стали нарушать условия контракта, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Теэму Пулккинен в строю, у него всё хорошо, он проходит цикл предсезонной подготовки. Медобследование Пулккинен тоже прошёл, со здоровьем полный порядок. Наш нападающий вместе с другими ребятами занимается по составленному тренерским штабом графику. Его агент (интересы Пулккинена в КХЛ представляет Алёша Пилко. – Прим. «Чемпионата») и сам Теэму повели себя очень порядочно, мы им благодарны», — сказал Савин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате».

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