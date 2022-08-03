Гендиректор «Трактора»: в большей степени ищем вратаря в Северной Америке

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о кадровой ситуации в команде. Функционер признался, что челябинцы ищут голкипера. Причём ориентируются на рынок Северной Америки.



«Наша вратарская линия? Опасения не вызывает, но это не значит, что мы не будем её усиливать. В большей степени ищем вратаря в Северной Америке, который вместе с Эмилем составит бригаду на сезон. Но важно помнить, что существует спортивный принцип для завоевания места в составе. Составить полноценную конкуренцию любому вратарю могут и Устименко, и молодой перспективный голкипер Мыльников, Проскуряков», — сказал Савин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Полное интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате».