Алтыбармакян подрался с Уильямсом на предсезонном турнире в Сочи

В эти минуты в Сочи на предсезонном турнире проходит матч ХК «Сочи» и «Адмирала». Во время встречи произошла драка форварда сочинцев Андрея Алтыбармакяна и защитника владивостокцев Колби Уильямса.
В турнире этом году принимают участие шесть команд: ХК «Сочи», «Авангард» (Омская область), СКА (Санкт-Петербург), сборная России U25, «Динамо» (Минск) и «Адмирал» (Владивосток).
Команды сыграют в один круг каждый с каждым, победитель турнира станет известен 9 августа.
Ранее на турнире уже состоялось несколько матчей. СКА обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1, а «Авангард» уступил сборной U-25 (3:4).
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и представители партнёров турнира. Вместе с капитанами СКА и «Динамо» — Маратом Хуснутдиновым и Денисом Мосалёвым — они приняли участие в церемонии символического вбрасывания.
- 3 августа 2022
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