«Если сил нет бегать, какие драки?» Назаров — о потасовке в матче «Сочи» с «Адмиралом»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал потасовку, которая произошла во время матча предсезонного турнира. Форвард «Сочи» Андрей Алтыбармакян подрался с защитником «Адмирала» Колби Уильямсом.



«Матч получился интересный, ребята старались. Немного «задохнулись». Первая игра – пропустили, не забили, дальше пошло всё, что можно. Сказал ребятам, что молодцы, старались до конца. Хотелось выиграть домашний матч, но так случается. Завтра новый матч.



Команда не успокаивалась. Первая игра – «задохнулся», посидел. Я кого-то придержу, он отдышится, выходит, вроде бежит, потом опять «задохнулся». Такое случается в первых матчах.



Первая игра, не сказать, что я чем-то недоволен. Старались, просто пришли зрители, мы ещё не готовы на 100%, но хочется выиграть. Не выигрываешь матч, этому много причин. Просто не повезло. Идеальной середины нет, всё равно держишь команду под нагрузками. Просто должно сложиться. Кому-то везёт, кому-то нет. Все команды под нагрузками, у кого-то чуть лучше сыграл вратарь или где-то повезло.



Драка? Мои слова про огонёк – это всё шутка, разогрев перед турниром. Если сил нет бегать, какие драки? Продышатся, придут в себя, и всё будет хорошо», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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