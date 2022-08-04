Знарок — о погоне Овечкина за Гретцки: у него всё получится, он это понимает

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о взаимоотношениях с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Тепло разговаривал с Овечкиным? Сашка — хороший парень, прекрасный человек. Мы давно уже знакомы. И важно, что он помнит. Вообще, повезло в жизни, что ребята мне звонят. Вот это душу греет.
Бывает, что и я звоню. Увижу, где-то что-то не идёт. Набрал номер, поддержал, успокоил. Вот такое общение получается.
Интересна ли мне его погоня за Гретцки? Я понимаю, что на Сашу идёт очень большое давление. А я думаю, у него и так всё получится. Он всё это тоже понимает.
Знаете, это со стороны мы смотримся крепкими мужиками. А в душе-то мы совсем другие. Добрые и ранимые. И с возрастом это больше проявляется», – цитирует Знарка «Матч ТВ».
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